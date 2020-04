Mulher assassinada em Ivaiporã é identificada; filho foi preso

A mulher que foi assassinada na manhã deste sábado no Distrito de Jacutinga, em Ivaiporã foi identificada, trata-se de Diolizia Raimunda de Oliveira. Ela foi morta a pauladas. O filho dela seria o autor do crime.

Segundo os moradores do local, o rapaz teria espancado a mãe até a morte, depois pegou um facão e ameaçou outras pessoas.



Testemunhas contaram que a mulher tentou correr e escapar das agressões, mas o rapaz conseguiu alcançá-la.

O suspeito foi contido por populares até a chegada da PM. Ainda de acordo com os moradores do local, mãe e filho moravam sozinhos, o rapaz já foi internado algumas vezes e já tinha históricos de briga com a mãe

Ele foi preso e levado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.