Prefeitura de São João do Ivaí realiza recapeamento de ruas

As máquinas começaram a trabalhar nas primeiras horas da manhã deste sábado (04). A primeira rua a receber recape, em mais uma etapa de investimento do programa municipal “Ruas da Comunidade”, foi a Augusto Moraes de Castro, no Conjunto Ney Braga.

“Era uma rua que estava cheia de buracos e a população vinha reivindicando muito as melhorias. Estamos apenas no começo dos investimentos na recuperação asfáltica do município”, declarou o prefeito, Fábio Hidek Miura, que está acompanhando de perto os serviços.

Ainda neste sábado, receberão recape em CBUQ os trechos das ruas José de Souza Pinto (Jardim Ivaí) e Amintas de Barros (atrás da rodoviária) e o trecho da Avenida Curitiba (em frente ao cemitério). “A nova etapa do programa está ainda no início. A partir de segunda, mais ruas serão contempladas, seja com recursos próprios ou do governo”, concluiu o prefeito.

Os distritos também deverão receber investimentos em pavimentação com pedras irregulares. “As licitações estão sendo feitas conforme a disponibilização de recursos. Estamos passando um período de pandemia, que ameaça o andamento das obras públicas, mas vamos continuar trabalhando na medida do possível”.





* Informações Canal HP