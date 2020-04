Suspeito de integrar quadrilha de assaltantes de caminhonete é preso em Mauá da Serra

Uma operação da Polícia Militar (PM) resultou na prisão de um assaltante com dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Comarca de Ortigueira em Mauá da Serra. Procurado pelos crimes de roubo e homicídio, o detido foi abordado na BR-376 em um veículo Gol. Segundo a PM, a prisão pode ajudar a desmontar uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes de luxo.

O suspeito estava na companhia de uma mulher e parou o carro em uma barreira de obras da duplicação. Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista tentou fugir a pé, mas foi preso. Com ele, os policiais encontraram R$ 1,8 mil que teria sido obtido com a venda de um revólver calibre 38.

O detido foi encaminhado para Delegacia de Ortigueira. A operação teve continuidade neste município onde, na residência da mulher que acompanhava o detido, os policiais encontraram 28,5 gramas de cocaína e um revólver calibre 38. No local, a equipe também encontrou uma série de produtos sem procedência, como 7 aparelhos celulares, 8 relógios e diversos aparelhos eletrônicos. A mulher também foi presa.