Idoso de 80 anos morre vítima de Covid-19 em Cianorte, diz prefeitura

A prefeitura de Cianorte informou que um idoso de 80 anos morreu em decorrência de complicações da Covid-19 na noite de sexta-feira (3). De acordo com o município, a vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa.

Essa é a sexta morte registrada no Paraná causada pelo novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não confirmou a morte.

Cianorte foi a primeira cidade do interior do Paraná a confirmar casos positivos da doença. Até sexta-feira, o município tinha 11 confirmações.

Ainda de acordo com a prefeitura, a vítima fez um cruzeiro pela costa brasileira entre os dias 9 e 13 de março.

O idoso foi internado no hospital no dia 28 de março. O exame que confirmou a doença foi divulgado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) na quinta-feira (2), ainda conforme o município.

Colaboração, G1