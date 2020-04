Caminhão carregado com soja é roubado na região de Mauá da Serra

O motorista de um caminhão carregado com soja a granel, sofreu um assalto na região de Mauá da Serra. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de sexta-feira (3), para atender a ocorrência.

O condutor contou que estava vindo de Londrina e trafegava sentido Paranaguá, pela Rodovia PR 444, e quando foi pegar acesso para a Rodovia BR -376, foi abordado por uma caminhonete, ocupada por três homens.

Os suspeitos estavam armados e exigiram que ele parasse. Conforme o motorista do caminhão, ele foi amarrado com as mãos para trás.

A vítima repassou que após um tempo, os suspeitos pararam em um lugar ermo, sendo basculado toda a carga em meio a estrada.

O motorista repassou que foi levado para um matagal e foi mantido refém por dois suspeitos e que o terceiro envolvido fugiu com o caminhão.

A vítima relatou ter permanecido em meio ao matagal com os suspeitos até às 11h do dia 02 de abril. Um carro chegou e buscou os ladrões que estavam com ele.

O homem ao perceber que estava realmente sozinho, conseguiu se desamarrar e procurou por ajuda. Ele encontrou funcionários de uma fazenda na região da Placa da Vaca e a PM foi chamada.

O motorista contou que o rastreador do caminhão foi retirado pelos ladrões e jogado na estrada.

Um boletim de ocorrência foi registrado.