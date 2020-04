Adolescente morto em acidente de trânsito em Faxinal será velado neste sábado

Será liberado para velório na manhã deste sábado (4) em Faxinal, o corpo do adolescente Alisson Fernando Ferreira, de 16 anos, vítima de acidente de trânsito no Jardim Santa Helena, no final da tarde de sexta-feira. Não foi informado o horário do sepultamento.

Segundo relatos de testemunhas à Policia Civil, o adolescente que transitava de bicicleta colidiu com a traseira de uma caminhonete. A vítima chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Na Delegacia, o motorista foi ouvido e depois liberado.





* Com informações de Giro Vale do Ivaí e Blog do Berimbau.