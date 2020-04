Médico denúncia ambulância de Nova Tebas transportando suspeita de covid-19 fora das normas de saúde

A equipe de plantão da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) foi acionada na sexta-feira (3) para deslocar ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã (PR), onde o médico plantonista informava que a ambulância de Nova Tebas chegou ao hospital com uma paciente, em estado grave, com suspeitas de covid-19, sendo transportada fora das normas de saúde.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o transporte da paciente estava totalmente em desacordo, acompanhava a paciente apenas o motorista, sem nenhum técnico em enfermagem, enfermeiro ou médico para auxiliar no transporte. O médico relatou ainda, que esse procedimento ocorre há muito tempo, e outras cidades também transportam seus pacientes em desacordo com as normas.



A paciente informou ao médico que estava em Curitiba há 7 dias em tratamento de câncer, e todos os sintomas apresentados são característicos de coronavírus. Em estado grave, a paciente foi transferida imediatamente para o hospital Honpar, na cidade de Arapongas pela equipe do SAMU.

O médico disse aos policiais que solicitou a presença da equipe para confeccionar o boletim e posteriormente denunciar as cidades da região que não estão transportando de forma adequada.