Campus Ivaiporã produz álcool líquido 70% para doar às equipe de saúde  

Com o objetivo de contribuir com a sociedade local e as equipes de saúde do município de Ivaiporã para o enfrentamento da emergência de saúde pública no atendimento às demandas do SUS, um grupo de 15 servidores do Campus Ivaiporã, qualificados na área, buscam colaborar no combate e controle da contaminação pelo vírus covid – 19 com a produção de Álcool Etilico 70 % INPM (líquido) nos laboratórios do Campus Ivaiporã. A produção está pautada na nota técnica nº 3/2020/sei/dire3/anvisa e autorizada pela Vigilância Sanitária do Município.

Todo o insumo utilizado na produção, foi obtido a partir de doação de parceiros locais como produtores de álcool, associações, compra pela secretaria municipal de saúde. Até o momento foram produzidos 800 litros, doado ao SUS para enfrentamento da covid-19.

Os servidores envolvidos na ação, estão sob a coordenação do professor de Química, João Vitor Fagundes e conta com apoio do professor de Física, Fausto Neves Silva, os quais oferecem o suporte necessário à produção do álcool líquido 70%.

O Diretor Geral do Campus Ivaiporã, Ricardo Souza, tem contribuído diretamente nas documentações e encaminhamentos necessários para a realização da ação, assim como o professor Mateus Falleiros tem ajudado na articulação.