Governo do Estado vistoria Hospital Regional de Ivaiporã,  para atender casos de coronavírus

Conforme determinado pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, o Hospital Regional de Ivaiporã será antecipadamente equipado para receber possíveis pacientes com coronavírus (Covid-19).

Nesta sexta-feira, dia 3 de abril, o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, recebeu os representantes do Governo do Estado – Secretaria de Estado da Saúde: presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado, Marcello Augusto Machado; superintendente da Paraná Esporte e Turismo, Hélio Wirbiski, que passou a integrar a assessoria do governador; diretor geral da Paraná Edificações, Lucas Pigatto; diretor técnico da Paraná Edificações, Renato Gubert; engenheiro fiscal da Paraná Edificações, Marcelo Vasconcelos; e o chefe do núcleo de articulação regional da Paraná Edificações, Marlon Rodrigues. A equipe veio conferir a estrutura do Hospital Regional de Ivaiporã, que tem 95% da obra concluída.

O prefeito Miguel Amaral afirmou que a estruturação do Hospital Regional de Ivaiporã é uma medida necessária que irá agilizar o atendimento de possíveis pacientes com coronavírus de Ivaiporã e da região. “Não podemos ser omissos e sim reforçar a prevenção, porque se trata de um vírus que não tem vacina”, defendeu Miguel Amaral.

Segundo Hélio Wirbiski o governador Carlos Massa Ratinho Júnior mostra-se muito preocupado com o avanço da pandemia do coronavírus. “Por isso, o objetivo é liberar o Hospital Regional de Ivaiporã no prazo de 45 dias – com equipamentos e recursos humanos voltados especialmente para atender pacientes com coronavírus”.

Marcello Machado, que representou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou que veio analisar a implantação de 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 40 leitos de enfermaria para atender emergencialmente pacientes com coronavírus. Se for necessário há estrutura suficiente para aumentar a quantidade de leitos. A previsão é que, após o período de pandemia, Hospital Regional de Ivaiporã continue funcionando normalmente.

“Temos um termo de referência pronto que será enviado às empresas e posteriormente receberemos as propostas voltadas à gestão do Hospital Regional de Ivaiporã durante a pandemia do coronavírus – conforme a Lei Federal 13.979/2020, que flexibiliza as contratações respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade. Além disso, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disponibilizaram leitos em unidades hospitalares filantrópicas e privadas do Estado. O objetivo é prevenir o aumento dos casos positivos e desejando que não se confirme a previsão”, declarou Marcello Machado, que parabenizou o prefeito Miguel Amaral pela parceria com o Governo do Estado.

Conforme Marcello Machado será aprovada a empresa que apresentar a melhor proposta para o período de pandemia.

O diretor do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins, e a chefe da 22ª Regional de Saúde, Eleane Rother, foram unanimes ao afirmar que a abertura do Hospital Regional de Ivaiporã vai tranquilizar as equipes de saúde do Vale do Ivaí, tendo em vista que o município receberá vários profissionais de saúde.