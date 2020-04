Sem casos de coronavírus, comércio da região de Ivaiporã volta a funcionar a partir deste sábado

Após 15 dias fechado, o comércio das cidades de Ivaiporã, Jardim Alegre, Arapuã e Ariranha do Ivaí voltam a funcionar a partir deste sábado (4). A decisão foi tomada pelos prefeitos durante reunião no salão nobre da Prefeitura de Ivaiporã que contou com a presença das associações comerciais, sindicatos, promotoria pública, secretários municipais de saúde, 22a Regional de Saúde, dentre outros. O decreto será assinado pelos prefeitos ainda nesta sexta-feira (3).

O presidente da Associação Comercial, Industrial, e de Serviços de Ivaiporã (ACISI) explicou que algumas empresas correm sérios problemas financeiros, e com risco de não mais abrir caso o comércio continuasse fechado. “Esses 15 dias foi um momento de reflexão, prevenção, nossa cidade está bem sem nenhum caso de coronavírus e estamos retornando ao trabalho. É logico que o pessoal vai ter que se conscientizar, principalmente o comerciante, e tomar todos os cuidados necessários conforme será editado nos decretos dos municípios”.

O prefeito Miguel Roberto do Amaral, a abertura será de forma organizada, com vários critérios e regras a serem cumpridos pelos mais diversos ramos. “Todos vão ter oportunidade de nos próximos dias 15 dias procurar mostrar que eles possam funcionar e sair deste estrangulamento econômico que já está acontecendo. O comércio volta a funcionar a partir das 9 horas. O transporte coletivo gratuito vai continuar paralisado porque o risco de transmissão nos ônibus é muito grande, já que transporta em torno de 5 mil pessoas todos os dias”, disse Miguel Amaral.

Ainda segundo Miguel Amaral, as empresas serão fiscalizadas pelas prefeituras. “Estaremos com nosso setor de fiscalização trabalhando, visitando as empresas, orientando. O decreto saí ainda esta noite, vamos estar publicando e encaminhando para as redes sociais para que todos tomem conhecimento”.



O prefeito de Jardim Alegre esclarece que os municípios vão estar uniformizando os decretos. “A ideia é que as regras sejam iguais nos municípios, e terão como prioridade a não aglomeração, e segurança para os trabalhadores e população”.