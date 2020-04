Londrina registra primeira morte por covid-19, diz prefeitura

A Prefeitura Municipal de Londrina confirmou nesta sexta-feira (3), a morte de um homem de 37 anos por covid-19. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um engenheiro eletricista que tinha histórico de hipertensão, obesidade e pré-diabetes.

O homem fez uma viagem para São Paulo dias antes de apresentar os primeiros sintomas. Ele foi internado no hospital do Coração no dia 26 de março e no mesmo dia fez o exame para saber se tinha sido infectado pelo novo coronavírus. Quatro dias depois de ser internado, o quadro de saúde do paciente piorou e ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No dia 31 de março, ainda conforme a prefeitura, o resultado do exame deu positivo para covid-19, e neste mesmo dia, o homem passou a respirar com ajuda de aparelhos. A morte foi constatada por volta das 15h desta sexta. O corpo será levado sepultado em caixão lacrado no Parque das Alamandas. Conforme orientação da Anvisa, não haverá velório.

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta sexta-feira aponta que Londrina tem 30 casos confirmados da doença. A secretaria municipal informou que na quinta que o município tem 34 casos, e destes 14 estão isolados em casa, 17 estão internados - cinco deles estão na UTI - e três receberam alta. No Paraná, 307 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e agora, cinco mortes.