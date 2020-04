Região tem 12 casos suspeitos do novo coronavírus, diz Sesa

Doze casos suspeitos da covid-19 são investigados em quatro município da 16ª Regional de Saúde. Boletim divulgado nesta sexta-feira (3), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aponta 3 casos em Apucarana, 4 em Arapongas, 3 em Marilândia do Sul, 1 em Mauá da Serra e 1 em São Pedro do Ivaí.

Até o momento três casos da doença foram confirmados, sendo 2 em Arapongas e 1 em Faxinal, que já confirmou a cura da pessoa infectada. Segundo informações da Secretaria Municipal , a paciente Luzia Duccini Mariano de 33 anos, primeira paciente diagnosticada com coronavírus no Vale do Ivaí, está curada.