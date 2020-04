Comércio voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (6), em Jandaia do Sul

Os estabelecimentos comerciais voltarão a funcionar normalmente a partir da segunda-feira (6), em Jandaia do Sul. Segundo o secretário administrativo do município Carlos Roberto Barbosa, o decreto que estabeleceu o fechamento do comércio por conta da covid-19 terminaria na quinta-feira (3) e foi estendido até segunda-feira, com a Associação Comercial e Industrial de Jandaia do Sul (Acejan).

"A gente segurou duas semanas e muitos queriam reabrir porque a situação está difícil. Então, decidimos abrir mas com limitações", informa.

De acordo com Barbosa, os estabelecimentos deverão respeitar exigências como uso de álcool gel, manutenção da limpeza dos ambientes, atendimento limitado para evitar aglomeração e o distanciamento de um metro e meio entre pessoas.

Barbosa observa que o município não tem nenhum caso confirmado e nenhum em investigação. Contudo, se a situação mudar, ele afirma que medidas serão adotadas.