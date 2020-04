Jandaia do Sul adota desinfecção de ruas e estabelecimentos

Visando conter o avanço do novo coronavírus, a prefeitura de Jandaia do sul adotou ações de desinfecção em diversos espaços públicos e privados de grande circulação de pessoas. Segundo a administração municipal, o produto químico que está sendo utilizado é o mesmo tipo que foi utilizado na China.

De acordo com o prefeito Benedito José Pupio, o Ditão, o produto à base de amônia quaternária foi adquiridos com a empresa Dominus Química, que fez a doação do insumo indicado para desinfecção e higienização de paredes e pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transportes.

O produto é diluído em água e será usado na higienização e desinfecção de fachadas de lojas e prédios comerciais, além dos pontos públicos e privados com grande circulação de pessoas. “Esse desinfetante bactericida costuma ser utilizado em hospitais, na esterilização de unidades de terapia intensiva (UTIs) e centros de terapia intensiva (CTIs)”, explicou o prefeito.

Segundo ele, serão desinfetados as ruas da cidade, praças, farmácias, lojas, postos de saúde e estação rodoviária. A dedetização também vai passar em diversos locais onde há maior número de circulação de pessoas nos bairros de Jandaia.