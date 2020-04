Prefeitura de São João do Ivaí abre PSS para contratação de enfermeiros e técnicos

A prefeitura de São João do Ivaí publicou no último dia 31 de março, a lei 2069/2020 que dispõe sobre a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação temporária de enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuarem no plano de contingência a Covid-19.



A necessidade imediata é para contratação de dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem. O contrato será de seis meses, podendo ser prorrogado, caso houver necessidade por parte da secretaria municipal de Saúde.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e a remuneração para enfermeiro será de R$ 1.803,93 e de técnico, R$ 1.257,00. Os interessados devem apresentar todos os documentos requeridos no edital até o dia 08 de abril, das 08h às 16h, no departamento de Recursos Humanos, que fica dentro da prefeitura.

Para obter mais informações, acesse o edital de PSS:

http://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=149320&id_cliente=59





Com informações Canal HP