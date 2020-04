 Vacina contra gripe se esgota em Ivaiporã, e prefeitura aguarda nova remessa  

A Prefeitura de Ivaiporã informou, por meio do Departamento Municipal de Saúde, que as vacinas contra gripe Influenza esgotaram e aguarda outro lote na próxima semana.

A 1ª etapa da Campanha de Vacinação Contra Influenza, realizada entre os dias 23 de março e 16 de abril, é direcionada aos idosos, profissionais da saúde pública e rede privada.



O diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, informaram que a maioria dos idosos foi vacinada no município – restando poucos acamados que são imunizados em casa pelas equipes do Programa Saúde da Família.



“A maioria dos acamados é vacinada, há 20 anos, em casa. O Departamento Municipal de Saúde tem o cadastro de cada idoso. Para aqueles que não estavam cadastrados reservamos a vacina. Alguns familiares entraram em contato pelo telefone (43) 3472-1788 e informaram o endereço onde as equipes do Programa Saúde da Família devem ir aplicar a vacina”, contou Nilza Fernandes.



A vacina previne contra 3 tipos de Influenza: A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.



O Ministério da Saúde incluiu caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários na 2ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, que decorre entre os dias 16 de abril e 9 de maio. Portanto, serão vacinados profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos (com receita médica), caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

A 3ª fase da vacinação acontece entre os dias 9 e 22 de maio para professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena, pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência



Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com o Posto de Saúde Central (43) 3472-1788.