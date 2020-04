Agência bancária é isolada em Maringá por suspeita de bomba

A Polícia Militar (PM) de Maringá isolou uma agência bancária no centro da cidade, após um homem deixar uma sacola no local. O esquadrão antibombas de Curitiba foi acionado e deve chegar no final da manhã desta sexta-feira (3).

De acordo com a PM, um homem entrou na área de autoatendimento da agência por volta das 19h de quinta-feira (2). Câmeras de segurança mostram que o suspeito conectou um computador a uma das máquinas, mas quando o alarme da agência disparou, ele fugiu, deixando a sacola no local.

A área está toda isolada.