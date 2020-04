Primeira paciente com coronavírus da região está curada

A paciente Luzia Duccini Mariano de 33 anos, primeira paciente diagnosticada com coronavírus no Vale do Ivaí, na cidade de Faxinal, está curada. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (03) pela secretaria de Saúde do município.

Luzia mora fora do país e veio até Faxinal em visita familiar. Segundo a Secretaria de Saúde do município, na chegada à cidade ela já apresentou sintomas, entrou em contato com o setor de saúde e foi isolada, sendo acompanhada em domicílio por médicos do município.

De acordo com a enfermeira Polyana Hernandes, que faz parte da equipe que acompanha o caso em Faxinal, a paciente recebeu alta médica nesta quinta-feira (02). "Ela recebeu todo o tratamento preconizado no protocolo do Ministério da Saúde e permaneceu em isolamento domiciliar com sintomas, mas sem necessidade de internamento, durante 14 dias. Ela está bem, e já não apresenta mais nenhum sintoma da doença", afirmou a enfermeira.

Luzia segue em observação pela equipe médica por mais uma semana, devido a uma doença auto imune contra a qual ela já realiza tratamentos, o lúpus. "Temos esse cuidado por causa da doença que a paciente já enfrenta, mas em relação ao Covid-19, ela já está de alta", reforçou Polyana.