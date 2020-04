Mulher tem celular furtado no distrito de Luar, em São João do Ivaí

A Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira (03), para comparecer na Rua Moisés de Castro, no distrito de Luar, em São João do Ivaí. Chegando ao local, uma mulher passou a relatar que deixou seu carro, com as janelas abertas, estacionado na referida rua, e em seguida entrou na casa de uma amiga para conversar. Minutos depois, a mulher afirmou que retornou ao carro e percebeu que haviam furtado um aparelho celular da marca Samsung A-10, cor azul. A vítima ainda relatou que não tinha nenhuma suspeita de quem cometeu o crime. A PM realizou buscas pelo distrito, mas ninguém foi preso.