Caminhão de lixo atropela coletor em Borrazópolis

O coletor de lixo Robson Rodrigues Lopes de Borrazópolis acabou ferido gravemente na quinta-feira (2), após ser atropelado por um caminhão da coleta de lixo da cidade. A vítima foi transportada pelo helicóptero do SAMU para um Hospital de Referência .

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Os policiais conversaram com o motorista que relatou que a vítima estava em cima do estribo do caminhão, e que após uma curva o mesmo teria se desiquilibrado e caído, e o caminhão passou sobre o trabalhador.

Ainda segundo a PM, o caminhão adaptado para coleta de lixo não possui compactador, plataforma e barra de segurança para os coletores, também foi constatado débitos junto ao DETRAN. O motorista do caminhão estava com a documentação em dia e não apresentava sinais de de embriaguez. Ele também prestou todo o atendimento a vítima chamando a ambulância.

Diante dos fatos a PM acompanhou os envolvidos presentes até o lixão para o descarregamento e em seguida até o pátio do DPM onde o caminhão ficou apreendido.



Segundo informações de familiares, Robson passou por cirurgia, e não houve traumas na região do abdome, e os órgãos não foram comprometidos. A suspeita de fratura na perna, também não se confirmou. A vítima continua internado na UTI, mas a expectativa é ele se recupere rápido.