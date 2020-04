Acidente na PR-218 provoca a morte de duas pessoas 

Um grave acidente provocou a morte de duas pessoas na PR-218 no final da noite de quinta-feira (2). A colisão entre dois carros aconteceu na região de Sabáudia por volta das 23h.

Segundo os Bombeiros um Fox e um Astra, ambos com placas de Astorga bateram de frente e provocou a morte dos condutores. Com a força do impacto, o motor de um dos carros foi arremessado cerca de 20 metros do acidente.

No Fox estavam quatro pessoas, o motorista que morreu, uma mulher e duas crianças, que não sofreram ferimentos graves.Conforme os Bombeiros, a mulher disse que foi tudo muito rápido e não soube explicar como teria acontecido o acidente. Ela e as crianças foram levadas para o Honpar.

No Astra estava apenas o motorista que também morreu. O acidente aconteceu em uma curva. As causas da batida serão apuradas.

As vítimas fatais foram identificadas sendo, Alessandro Wilson Biazon de 31 anos que estava conduzindo o Fox e estaria seguindo sentido Astorga e Felipe Berto de 21 motorista do Astra.