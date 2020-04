Quadrilha rouba veneno de fazenda e amarra vítimas, em Cruzmaltina

Uma quadrilha com aproximadamente sete pessoas, todos encapuzados e armados, assaltaram uma fazenda na noite de quarta-feira (1), nas proximidades do distrito de João Vieira, em Cruzmaltina, na região central do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), duas famílias foram amarradas dentro de uma das casas da fazenda.

Da propriedade, os assaltantes levaram aproximadamente 15 caixas de veneno da marca Select e 10 baldes de venenos diversos. Também foi levado das vítimas um aparelho de TV da marca Samsung 40 polegadas, uma aliança de ouro 18 quilates e 5 telefones celulares.



Os bandidos se evadiram do local tomando rumo ignorado por volta das 23h30.