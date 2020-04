S. Pedro do Ivaí utiliza mistura à base de água sanitária nas barreiras da cidade

Em São Pedro do Ivaí, a Prefeitura vem utilizando uma mistura à base de água sanitária no monitoramento e fiscalização nas barreiras sanitárias instaladas na entrada cidade. A medida foi adotada pela Secretária Municipal de Saúde.

Conforme o enfermeiro Diego Rafael Jardim Oliveira, a mistura é utilizada na higienização dos veículos que passam pelo local. Com bombas de pressão o produto é aplicado no asfalto. “A água sanitária é diluída na água. A substância é mais uma aliada no combate à transmissão da doença, já que essa limpeza funciona para neutralizar a ação da doença”, diz o enfermeiro.

Segundo ele, o município vai aplicar cerca de mil litros do produto. As equipes se revezam das 06h às 19h30, horário em que as equipes de saúde trabalham com as ações de fiscalização e monitoramento das barreiras.