Região tem 10 casos suspeitos de covid-19 e 3 confirmados

Sete casos da covid-19 são investigados e três confirmados na área da 16ª Regional de Saúde (RS), conforme boletim divulgado nesta quinta-feira (2), pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Outros três casos, em Apucarana, não constam no boletim mas foram confirmados pela Autarquia Municipal de Saúde, totalizando 10 na região.

De acordo com o relatório, são 5 casos suspeitos em Arapongas (que tem dois confirmados), 1 em Marilândia do Sul e 1 em São Pedro do Ivaí. Faxinal, que tem um caso confirmado da doença, teve três suspeitas descartadas. Também foram descartados casos em Apucarana (11), Jandaia do Sul (6), Kaloré (2), Marumbi (1), São Pedro do Ivaí (1) e Arapongas (13).

Conforme informação da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, o município investiga três casos suspeitos. Os dados não constam no boletim da Sesa divulgado nesta quinta.

PARANÁ

O Estado soma 258 casos confirmados – destes, quatro óbitos e seis não residem no Paraná –, 3.848 descartados, 638 em investigação.

De todos os casos confirmados, seis tem idades de 0 e 20 anos; 100 de 21 a 40; 89 de 41 a 60; 54 de 61 a 80; seis de 0 a 20 e quatro não foram informados. A maioria dos pacientes são homens (135).

O município com o maior número de confirmações é Curitiba (99), seguido por Londrina (27), Cascavel e Maringá (13 cada).

Três casos já confirmados em Curitiba foram transferidos para os municípios de Paranaguá, Ponta Grossa e São Paulo. De acordo com as investigações das secretarias municipais, os pacientes não residem na capital.