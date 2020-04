Faxinal multa proprietários de imóveis com focos de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal, em conjunto com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador (CVASST), aplicou na manhã dessa quinta-feira (2) dois autos de infração durante fiscalização em imóveis com criadouros do mosquito da dengue em Faxinal. Muitos desses imóveis foram alvo de denúncias por meio do telefone 3461-2281.

O proprietário de uma residência com duas piscinas, localizado na Rua Maria Quitéria, Jardim Novo Faxinal, foi multado em R$ 1,195,00. Nas piscinas foram encontradas larvas do mosquito Aedes aegypti. Outro auto de infração foi lavrado na Rua Candido Portinari, Jardim São Pedro. O proprietário recebeu uma multa de R$ 1.912,00, por ter uma cisterna aberta sem tratamento, onde foram encontradas larvas.

Os proprietários foram multados de acordo com a Lei Municipal nº 1.175/2006, que diz que após a infração, será imposta multa correspondente de 32 Unidades Fiscais do Município (UFM), cotada a R$ 47,80, com acréscimo de 25% em casos onde forem encontradas larvas.

No município, já foram confirmados mais de 58 casos de dengue autóctones (que surgiram na cidade) e 20 importados (que vieram de fora da cidade).