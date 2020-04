Sabáudia realiza PSS para profissionais da área da saúde

Devido a pandemia do coranavírus e da epidemia da Dengue, o município de Sabáudia divulgou nesta quarta-feira dois editais de processos seletivos para profissionais de saúde para atuarem na prevenção das doenças.

Os processos serão feitos de forma emergencial para pessoas físicas de enfermeiro (40 horas), técnico de enfermagem (40 horas), farmacêutico (20 horas) e agente de endemia (40 horas).

Os interessados, caso contratados, prestarão serviços nos locais, atividades e horários definidos posteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde por um período máximo de 180 dias.

Os editais com os dados completos encontram-se disponíveis no Diário Oficial do dia 01 de abril, no site do Município de Sabáudia, http://www.sabaudia.pr.gov.br/ nos links abaixo. O prazo para protocolo dos envelopes já está aberto e pode ocorrer até o dia 07/04/2020, na Secretaria Municipal de Saúde, para profissionais da saúde e até dia 09/04 para agentes de endemias, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

Maiores informações ou esclarecimentos podem ser solicitados através do telefone (43) 3151-1145, na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

