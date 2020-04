Homem é espancado em praça de Faxinal

Um homem foi internado na noite de quarta-feira (1) no Hospital Municipal de Faxinal depois de ser espancado em uma praça pública localizada na Av. Brasil.

No hospital, a vítima que estava medicada e em observação, relatou aos policiais que estava sentado na praça central, quando um homem branco dirigindo um Fiat Uno branco, desceu do carro e o agrediu com socos e chutes. Ele caiu no chão e continuou sendo agredido com chutes na cabeça.

A vítima não soube precisar maiores características e informou não conhecer o agressor. A agressão resultou escoriações pelo corpo e ele reclamava bastante dor. Feito patrulhamento a fim de localizar autor, porém sem sucesso.