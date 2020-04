Ladrão furta motor e roda de motocicleta do pátio do DPM de Lunardelli

A equipe de serviço do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Lunardelli juntamente com o comandante do destacamento, constataram pela manhã quarta-feira (1) furto de peças de uma motocicleta Honda Titan que se encontra aprendida no pátio do DPM, que fica localizado na Rua Ceará.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a motocicleta estava sem o motor e sem a roda traseira, não sendo localizada as peças no pátio do DPM. O tanque e o banco da motocicleta também tinham sido retirados, porém foram deixados próximo ao muro que dá acesso à rua, possivelmente para serem resgatados posteriormente.