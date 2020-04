Com 26 confirmações, Londrina é o 2º município do Paraná com maior número de casos de covid-19

Depois de Curitiba, Londrina é o município do Paraná com maior número de casos confirmados do novo coronavírus. São 26 pessoas infectadas pela covid-19 e 26 com suspeita no município, conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (1ª), pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Conforme o relatório, a capital do Estado tem 97 casos confirmados da doença e 120 em investigação.

Em todo Estado, são 229 casos confirmados e 602 suspeitos, segundo o relatório da Sesa. A maior parte das confirmações se concentra em Curitiba, que registrou 97 casos da doença.