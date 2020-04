Lunardelli realiza descarte consciente de 1.500 pneus velhos

Os pneus inservíveis não podem ser descartados como lixo comum, conforme determina as leis ambientais. O descarte pode ser feito apenas por empresa especializada, que dê a destinação correta através da reciclagem. A prefeitura de Lunardelli, através da secretaria de Meio Ambiente, deu destinação correta a 1500 pneus usados que estavam armazenados nas borracharias da cidade.

A empresa que recolheu os pneus é de Araucária, e o transporte aconteceu no início do mês de maio. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Alexandro Blaudt, a destinação correto do pneu é uma obrigação das empresas, mas o poder público providenciou a coleta como forma de incentivo ao comércio e combate ao mosquito da dengue.

“É um importante trabalho, pois estamos fazendo duas ações de uma vez: garantindo a preservação do meio ambiente e eliminando os pneus, que são os principais locais de armazenamento de água, o que colabora muito para a propagação do mosquito da dengue”, destaca o secretário, completando que também foram descartados pneus que estavam no pátio da prefeitura e em outros locais da cidade.





* Com informações Canal HP