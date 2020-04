Associação Dar a Mão de São João do Ivaí ganha destaque em blog internacional

A Associação Dar a Mão, de São João do Ivaí, que está produzindo protetores faciais de Equipamento de Proteção Individual (EPI) através de impressoras 3D, e distribuindo a hospitais da região para ajudar os profissionais de saúde na proteção individual contra o covid-19, ganhou destaque no blog internacional e-NABLE.

A comunidade e-NABLE é um grupo de milhares de pessoas de todo o mundo que usam impressoras 3D para criar mãos e braços impressos em 3D gratuitos para quem precisa. Os voluntários do e-NABLE criaram o site como uma forma de localizarem aqueles que precisam de dispositivos de assistência em seu país, bem como fabricantes que podem ajudar na criação do maior número possível de peças de EPI. (http://enablingthefuture.org/2020/04/01/global-e-nable-chapters-delivering-medical-supplies-during-covid-19-pandemic/).

A Associação Dar a Mão possui 10 máquinas trabalhando, sendo 6 em São João do Ivaí e 4 em outras cidades. A Associação é uma entidade sem fins lucrativos que já trabalha com projeto social, na produção gratuita de próteses em impressoras 3D para crianças e adultos com Agenesia de membros e amputação.



Até agora os protetores faciais produzido por voluntários da Dar a Mão foram entregues para profissionais de saúde de São João do Ivaí, Jardim Alegre e Fênix. A foto publicada no blog dos Estados Unidos é da equipe médica do Hospital Municipal de São João do Ivaí.