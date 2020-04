Homem é preso depois ameaçar padre de morte em Lidianópolis

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) depois de ameaçar o padre de Lidianópolis de morte, o caso foi registrado na terça-feira (31), por volta das 19 horas.

De acordo com as informações da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), a equipe foi acionada, e em contato com o padre, ele relatou que após entrar na igreja, o cidadão passou a falar algumas palavras de baixo calão, injuriando e fazendo ameaças de morte ao padre.

Diante dos fatos foi dado voz de abordagem e constatado que o autor possui dois RG’s, sendo o primeiro do Estado do Mato Grosso e o segundo do Estado do Paraná.

O cidadão foi autuado por ameaça e levado à 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil para os procedimentos de praxe. .