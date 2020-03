Sobe para oito número de municípios em epidemia de dengue na região

A epidemia de dengue avançou em mais um município da região. Com 4,6 mil habitantes e 18 casos da doença confirmados, Marumbi entrou nesta terça-feira na lista dos municípios do estado em epidemia de dengue. Com isso, sobe para oito o número de cidades com índice epidêmico da doença.

Na área da 22ª Regional de Saúde (RS) de Ivaiporã e 16ª RS de Apucarana são 2.603 casos confirmados da doença. São considerados em epidemia - quando o número de casos é superior a razão de 300 para cada 100 mil habitantes -, os municípios de Ivaiporã (1.291 casos), Jardim Alegre (231), São Pedro do Ivaí (154), São João do Ivaí (136), Lunardelli (53), Godoy Moreira (153) e Sabáudia (61).

Em todos estado são 204.807 notificações para dengue e 364 municípios atingidos.Na situação de epidemia de dengue estão 177 cidades e em situação de alerta, estão 32. Na região, estão em situação de alerta os municípios de Faxinal (41 casos), Arapuã (18), Lidianópolis (19), Rosário do Ivaí (10) e Marilândia do Sul (23).



Em Apucarana são 166 casos de dengue confirmados. Já Arapongas registra 128.