Cruz Vermelha distribui marmitas para caminhoneiros em Rolândia

Com as medidas de isolamento para contenção do coronavírus, muitas ações de solidariedade vêm sendo desenvolvidas em relação aos caminhoneiros, que são profissionais estratégicos na manutenção do abastecimento das cidades e têm enfrentado dificuldades com o fechamento de alguns estabelecimentos. Nesta terça-feira (31), voluntários da Cruz Vermelha de Londrina iniciaram entrega de marmitas.

A distribuição foi feita na PR-986, no contorno de Rolândia, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que prestou apoio à operação. Mais de trinta marmitas foram distribuídas para os caminhoneiros.