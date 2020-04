Prefeitura de Ivaiporã orienta organizar lixo reciclável durante período de isolamento social

Em função da pandemia do coronavírus (Covid-19) a Prefeitura de Ivaiporã orienta a população, por meio do Departamento Municipal de Meio Ambiente e do Setor de Serviços Urbanos, a organizar o lixo tendo em vista que o isolamento social elevou a quantidade produzida.

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, afirmou que a administração municipal adota medidas visando proteger a população – conforme avançam os casos positivos de Covid-19 no Paraná, além de seguir alertas dados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Departamento Municipal de Saúde.

O coordenador do Setor de Serviços Urbanos, Valdinei Szlapak, explicou que os materiais recicláveis – plástico, metal, vidro e papel devem ser armazenados em casa, uma vez que a equipe da Coopemari (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã) não recebe material reciclável no Aterro Sanitário devido o alerta de pandemia.

“O lixo reciclável dever ser armazenado por certo período em casa, com sacos bem fechados, para evitar que se transformem em criadouros do mosquito da dengue. Além disso, os materiais devem ser limpos e se possível amassados para diminuir o volume”, explicou Valdinei Szlapak.

Trata-se de uma medida segurança sanitária adotada no Brasil – embora não exista caso positivo confirmado em Ivaiporã. No entanto, os cientistas alertam que o coronavírus sobrevive 24 horas no papelão e 3 dias em plástico e metal.

Quanto ao lixo orgânico deve ser disposto para coleta apenas 1 hora antes do horário previsto para recolha.