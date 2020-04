Bandidos assaltam posto e colocam fogo em carro, em São João do Ivaí

Bandidos armados chegaram por volta das 07h20 desta terça-feira (31), no Auto Posto do Carmo, que fica na saída para São Pedro do Ivaí, em São João do Ivaí, e anunciaram o assalto.

Durante a fuga, a cerca de 200 metros do posto, quase em frente a torre da Rádio Educadora, sentido a São Pedro do Ivaí, o carro usado pelos bandidos foi incendiado.



Segundo testemunhas, outro carro que dava cobertura aos bandidos, teria levado os ocupantes do carro incendiado.

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou equipes de toda a região para tentar barrar os criminosos







* Com Informações CAnal HP/São João do Ivaí