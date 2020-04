Tentativa de fuga é frustrada na cadeia pública de Ivaiporã

Uma tentativa de fuga na cadeia da 54ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Ivaiporã foi frustrada na madrugada desta terça-feira (31). Os presos fizeram um buraco que dava acesso ao 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros ao lado da cadeia.

O buraco foi descoberto pelo bombeiros que acionaram a Polícia Militar (PM). Também foram tomadas providências junto a agentes de cadeia e policiais civis para manter a segurança na cadeia.



Agentes da Seção de Operações Especiais (SOE), do Departamento de Execução Penal (Depen) de Londrina são esperados para a contenção dos detentos e concretagem do buraco.



A carceragem tem capacidade para cerca de 40 internos e há vários anos encontra-se superlotada, com aproximadamente 180 presos.