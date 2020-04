Fiscais do isolamento: em Apucarana e Arapongas GM garante cumprimento de medidas de contenção do coronavírus

Por dia, quase 80 atendimentos entre denúncias e orientações são prestados pelas forças de segurança que fiscalizam o cumprimento dos decretos criados para o enfrentamento da covid-19, nos dois maiores municípios da região.

De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito de Arapongas Paulo Sergio Argati, nos dois primeiros dias do decreto, mais de 100 denúncias por dia chegaram para a GM, mas após as constantes orientações e advertências, os registros caíram em média para 40 denúncias por dia. No último sábado (28), 37 denúncias sobre estabelecimentos abertos irregularmente e locais com aglomeração de pessoas.

“As equipes da Guarda Municipal permanecem constantemente em patrulhamento a fim de orientar os empresários quanto a execução do decreto municipal. A população auxiliou bastante na fiscalização dos estabelecimentos, pois tivemos muitas denúncias de locais que estavam descumprindo o decreto, alguns deles por falta de conhecimento, de modo que foram todos orientados e advertidos das consequências de permanecer abertos”, explicou o secretário.Dentre os estabelecimentos que abriram após o decreto, alguns motéis, hotéis, sorveterias, salões de cabeleireiro e principalmente bares foram orientados e permaneceram fechados. Alguns já foram notificados pelo setor de fiscalização da prefeitura.“A orientação das forças de segurança de Arapongas para a população neste momento é que fiquem em casa”, reforçou.

APUCARANA

Comandante da Guarda Municipal de Apucarana, Alessandro Carletti informou que foram atendidas 40 ligações entre denúncias e dúvidas sobre as recomendações. Além da GM, o setor de Vigilância Sanitária também orienta a população sobre os cuidados com a higiene para prevenção da doença.“Estamos adotando o bom senso, para que a situação não se agrave e cause tumulto neste sentido. Pedimos para que a população fique em casa e respeite o decreto, porque a situação do vírus continua”, diz.

Nesta segunda-feira (30), a GM esteve novamente nas ruas fazendo orientações e determinando o fechamento de estabelecimentos abertos irregularmente.

(COLABOROU RENAN VALLIM)