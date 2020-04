Casal é feito refém durante assalto na PR-445

Um casal foi feito refém durante assalto na PR-445. O crime aconteceu na noite de domingo (29), mas somente na segunda-feira (30) de manhã, as vítimas conseguiram pedir ajuda. A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra foi chamada.

As vítimas contaram que trafegavam pela PR-445 no Km 04, voltando de Curitiba para Londrina, quando um carro, aparentemente um Golf, emparelhou o veículo com o deles.

No carro estavam cinco suspeitos armados, que obrigaram o casal parar o veículo. As vítimas foram colocadas do Golf dos assaltantes e foram mantidas refém por quase duas horas.

O casal foi deixado em uma estrada rural no distrito de Mandaçaia em Tamarana e só conseguiram pedir por ajuda na manhã de segunda.

Os ladrões roubaram o carro do casal, um Jetta de cor branca, placas PHG-2F75 e vários objetos pessoais.

A PM registrou a ocorrência.