Ivaiporã retoma vacinação contra gripe na quarta-feira, e mantém serviço "drive thru"

A Prefeitura de Ivaiporã, através do Departamento de Saúde retoma a vacinação contra gripe para os idosos e profissionais de saúde na quarta-feira (1). A vacinação será aplicada, das 08 e 16 horas, apenas no Posto Central, onde manterá o serviço "drive thru" (sem sair do carro) – especialmente para os idosos que têm dificuldade de locomoção.

Nesta terça-feira, dia 31 de março, a equipe do Departamento Municipal de Saúde irá contabilizar quantos idosos faltam vacinar – bem como os profissionais de saúde. Dessa forma, cumpre o calendário do Ministério da Saúde e a determinação de vacinar conforme os grupos e datas estabelecidas.

Para pessoas acamadas e que não podem sair de casa os profissionais de saúde aplicam a vacina na própria residência. Para agilizar o serviço a família do idoso pode entrar em contato pelo telefone 3472-1788 e informar o endereço.

Os idosos acima dos 60 anos devem comparecer com Carteira de Vacinação. Para aqueles que não têm Carteira de Vacinação é necessário levar documento.



Outros grupos

A partir do dia 16 de abril está prevista a 2ª fase voltada aos professores das escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, profissionais das forças de segurança e salvamento.

A 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza iniciará no dia 9 de maio, quando serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e adultos de 55 a 59 anos.