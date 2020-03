Novo Itacolomi terá toque de recolher para impedir propagação do coronavírus, afirma prefeito

A Prefeitura de Novo Itacolomi vai estabelecer toque de recolher a partir de quarta-feira (01/04), com objetivo de evitar a proliferação do novo coronavírus no município. A informação foi confirmada pelo prefeito, Moacir Andreolla, que adiantou outras medidas a serem estabelecidas em decreto municipal que será publicado nesta terça-feira (31).

Conforme o prefeito, o decreto segue as recomendações do Governo do Estado, como fechamento de bares, lanchonetes e todos os estabelecimentos onde ocorre aglomeração de pessoas.

"Fábricas, supermercados, farmácias, posto de combustíveis, oficinas mecânicas e outros estabelecimentos que ofertam serviços considerados essenciais poderão funcionar, mas terão que limitar o atendimento, atendendo até três pessoas por vez e ofertando álcool gel para atender a necessidade das pessoas", explicou o prefeito.

Além disso, a partir das 19 horas fica proibido a circulação de pessoas na cidade. De acordo com Andreolla, a Polícia Militar (PM) será encarregada de fiscalizar a população e também os estabelecimentos que devem permanecer fechados no prazo estabelecido pelo decreto. "Quem descumprir será notificado. Em relação aos estabelecimentos, a gente vai orientar e na segunda vez será cassado o alvará", informou o prefeito.