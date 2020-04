Governo pode usar hospital regional de Ivaiporã para tratar pacientes de coronavírus

Em entrevista nesta segunda-feira (30) ao jornal Meio Dia Paraná, da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), o secretário estadual de saúde Beto Preto confirmou que trabalha junto com a Paraná Edificações, a possibilidade de estruturar três hospitais que estão em construção para receber pacientes no tratamento do coronavírus.

Para o secretário, por enquanto não existe necessidade da montagem de hospitais de campanha em grandes cidades, como Curitiba, Londrina e Maringá. “Nós queremos fazer com que os hospitais que estão em construção em Telêmaco Borba, Guarapuava e Ivaiporã que ao final da construção, possam ser colocados de repente, uma área deles já a disposição, e trabalhar nesses hospitais com um hospital de campanha dentro de um hospital de verdade. Estamos trabalhando para montar essas estruturas e ficar na retaguarda no processo de ampliação no número de casos”.

Segundo o prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto Amaral, o Hospital Regional de Ivaiporã tem capacidade para 128 leitos. Com mais de 90% das obras concluídas, a previsão de conclusão do prédio é de aproximadamente 30 dias. “É uma estrutura enorme praticamente pronta. Isso tranquiliza bastante os moradores da região que terão mais uma estrutura que poderá ser usada em caso de necessidade de internação por conta do coronavírus”, comenta.