Prefeito de Novo Itacolomi vai adotar medidas para evitar propagação do novo coronavírus 

O prefeito de Novo Itacolomi informou nesta segunda-feira (30), que vai adotar medidas de enfrentamento do novo coronavírus, no município. A informação foi repassada durante reunião com representantes de vários segmentos da sociedade.

Andreolla informou que novas medidas serão tomadas a partir de quarta-feira (01/04), para impedir a propagação do vírus no município. Também enfatizou a conscientização da comunidade, para que possamos vencer esse período complicado.

Segundo ele, um decreto será assinado na terça-feira (31), com as novas determinações,