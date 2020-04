Em comunicado, a Prefeitura de Faxinal informou que está revogando o decreto 9595/2000 que autorizava a abertura do comércio a partir desta segunda-feira (30). Segundo a prefeitura, a revogação da autorização segue orientação do Ministério Público estadual.

Os comerciantes e prefeitura definiram na última quinta-feira (27) pela retomada das atividades do varejo no município. O novo decreto revogando a abertura do comércio deve ser publicado nesta segunda-feira (30).