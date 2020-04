A Prefeitura de Marilândia do Sul está convocando representantes do comércio do município para participar nesta terça-feira (31) de uma reunião para discutir as medidas de contenção do coronavírus. O encontro será feito no ginásio de esportes do município.

A prefeitura está pedindo que apenas um representante de cada estabelecimento compareça na reunião para evitar aglomerações. Segundo a prefeitura, exatamente por este motivo, a reunião será realizada no ginásio e não no paço municipal.