Prefeitura de Ivaiporã esclarece sobre campanha de vacinação contra gripe

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Departamento Municipal de Saúde emitiu nota esclarecendo a população sobre a Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza no município.

Segundo a nota, o Município tem recebido a vacina contra a gripe da Secretaria de Estado da Saúde, em lotes. Até agora foram recebidos dois lotes, desses vacinou os acamados, idosos e profissionais da saúde, visando salvar mais vidas e garantir o atendimento na saúde pública e hospitais privados.

No total cerca de 30% dos idosos já foram imunizados, e no momento, aguarda a chegada do terceiro lote para poder voltar atender à população.



O primeiro lote com 2.080 doses foram aplicadas no primeiro dia da campanha. Já o segundo lote com 1.000 doses foi para atender os profissionais de saúde.

A nota do Departamento de Saúde lembrou ainda que a campanha nacional neste ano foi antecipada em um mês do período previsto, por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19).