Padre percorre ruas de Jardim Alegre pedindo proteção da população contra coronavírus

Em Jardim Alegre, na manhã de domingo (29), padre José Natalício da Silva saiu com uma caminhonete portando o Santíssimo Sacramento, e passou pelas principais ruas da cidade pedindo da Deus proteção para a população contra o coronavírus. Outra caminhonete transportava o diácono Valdir Pasquarelli que abençoava com água benta as pessoas que apareciam ao portão. A pequena procissão era acompanhada por cerca de cinco carros.

Conforme padre José Natalício, a ação religiosa teve a intenção de levar mensagem de união e esperança aos moradores, em momento difícil de pandemia mundial.

“Assim como o Bispo fez sobrevoando as cidades da região da diocese, o Papa Francisco dando bênçãos pedindo que Jesus cuidasse das suas ovelhas, surgiu a ideia de fazer também uma benção aqui em Jardim Alegre. Essa visita, que fizemos as pessoas nas ruas foi para dizer, toma possa Jesus. Ele não fugiu do barco, Jesus está junto. Nós todos temos que ter esperança que vai passar, que Deus está no comando”, disse o padre.

A secretária de saúde do município, Silvia Bovo que também participou da pequena procissão comentou que ação religiosa traz paz e esperança de dias melhores. “Serviu também para refletirmos um pouquinho sobre a nossa vida, para que nós tiremos também o lado bom de tudo isso. Que cada um faça sua parte e as coisas vão chegando no lugar”.

No momento, o município de Jardim Alegre não tem nenhum caso confirmado de coronavírus.