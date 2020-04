Mulher é agredida a marteladas pelo marido na região

Uma mulher foi agredida a marteladas pelo marido neste domingo (29), em São Pedro do Ivaí. Ela foi encaminhada para o hospital, mas passa bem.

De acordo com o relatório policial, vizinhos acionaram a polícia militar (PM) para atender a uma violência doméstica, relatando que uma mulher teria sido agredida pelo seu marido com uma martelada na cabeça. Quando a PM chegou ao local, a vítima havia sido socorrida e levada para o hospital e o agressor teria fugido. Foi realizado patrulhamento para localiza-lo através das características repassadas, mas ele não foi encontrado.



Em seguida os policiais foram ao hospital da cidade para ouvir a vítima, que relatou que seu marido, sem motivos aparentes, teria lhe agredido com uma martelada na cabeça. A vítima permanece em observação no hospital e passará por exames posteriores para avaliar a gravidade da lesão. Ela foi orientada quanto aos procedimentos legais a serem tomados e em seguida confeccionado o boletim de ocorrência.