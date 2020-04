SESA descarta 27 casos suspeitos de covid-19 na 22ª RS de Ivaiporã

Conforme Boletim Epidemiológico Covid-19 da Secretária de Estado da Saúde (SESA) divulgado no domingo (29), dos 32 casos investigados com suspeita de coronavírus na 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, 27 foram descartados. Na regional não nenhum caso confirmado da doença, cinco casos continuam em investigação.

O boletim mostra ainda que dos 20 casos suspeitos no município de Ivaiporã 18 foram descartados. Também saíram da lista de investigação por covid-19 quatro casos suspeitos em Manoel Ribas e dois em Jardim Alegre. Foram ainda descartados casos nos municípios de Ariranha do Ivaí, Lidianópolis e Santa Maria do Oeste.

Em investigação até o final da tarde de domingo, apenas dois casos em Ivaiporã, dois em Rio Branco do Ivaí, e um no município de São João do Ivaí. Os casos investigados e descartados tiveram amostras coletadas e processadas pelo Lacen/PR.