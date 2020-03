Polícia Rodoviária apreende moto que participava de “racha” na PR 082

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Porto Ubá apreendeu na Rodovia PR 082 entre os municípios de Lunardelli e Jardim Alegre uma motocicleta que participava de um “racha” com um grupo de motoqueiros.

O flagra ocorreu no domingo (29) após denúncia anônima. No trecho da rodovia a PRE flagrou o grupo de motoqueiros que ao avistarem a viatura se evadiram, com exceção de moto Honda CG-150 Titan azul com placas de Manoel Ribas que foi interceptada. O motoqueiro conseguiu fugir em meio a um milharal.



Foi registrado três autos de infração que se somado ao custo do guincho chega a quase R$ 3,5 mil reais.